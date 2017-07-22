США
22.0722 июля09:44МСК
USD58.93-0.15
EUR68.66+0.66
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Ученые решили объединить усилия в исследовании Алтайской цивилизации

09:3022.07.2017
0130
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Филатов Алтайский заповедник. Вид с горы Чичелган на Телецкое озеро. Архивное фотоАлтайский заповедник. Вид с горы Чичелган на Телецкое озеро. Архивное фото
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Павел Филатов

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 22 июл – РИА Новости. Ученые разных стран мира договорились объединить усилия для проведения историко-культурно-лингвистических исследований Алтайской цивилизации, такое решение принято в рамках прошедшего в Киргизии международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

Фестиваль Шукшинские дни на Алтае. Архивное фото
© предоставлено администрацией Алтайского края
"Шукшинские дни на Алтае" стали инструментом развития событийного туризма
Международный форум с участием ученых из 11 стран мира проходил с 20 по 22 июля на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. Участники форума изучили культурные, лингвистические, исторические аспекты связей народов, вышедших из алтайского региона. По мнению ученых, Алтай является одной из колыбелей человеческой цивилизации, ставшей прародиной финно-угорских, тюрко-монгольских, маньчжуро-тунгусских, корейского и японских народов. Народы алтайской языковой семьи сегодня населяют территории от Якутии до Турции и Ирана, а также Венгрии, Карелии, Урала, Поволжья и Центральной Азии.

"Существует ошибочное представление, что Алтайская цивилизация — это история народов, географически связанных с Алтаем и алтайским регионом. На самом деле речь идет о этно-лингвистическо-культурной общности народов, населяющих территории от Желтого до Балтийского морей", — пояснил РИА Новости профессор Николай Егоров, доктор филологических наук из Чувашии.

Ученый отметил, что главной целью форума является выявление языковой и культурной общности народов для продвижения вопросов экономического и политического сотрудничества стран Евразии.

Участники форума приняли итоговую декларацию, в которой отмечено, что новый формат научно-образовательных и культурных связей между народами и странами, имеющими общие алтайские корни, будет способствовать углублению взаимопонимания и расширению сотрудничества между заинтересованными странами. Была выдвинута идея создания международного научно-исследовательского центра "Институт изучения алтайской цивилизации" в Бишкеке, а также наладить совместное изучение археологических памятников кочевой цивилизации Саяно-Алтая, Монголии, западного и Восточного Тянь-Шаня и Памиро-Алтая.

Бездонная бирюза алтайских озер
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкШавлинские озера считаются одними из самых живописных в Горном Алтае.Лошадь пасется на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Шавлинские озера считаются одними из самых живописных в Горном Алтае.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай.Мост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Мост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОсобую красоту Шавлинским озерам придает вода, которая имеет своеобразный ярко-бирюзовый цвет.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Особую красоту Шавлинским озерам придает вода, которая имеет своеобразный ярко-бирюзовый цвет.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай.Лошади пасутся в долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкГейзерное озеро в Улаганском районе уникально по своей красоте, вода в нем кристально чистая, озеро не замерзает даже при температуре ниже нуля.Гейзерное озеро (другие названия — Голубое и Серебряное) в Улаганском районе вблизи села Акташ в Республике Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Гейзерное озеро в Улаганском районе уникально по своей красоте, вода в нем кристально чистая, озеро не замерзает даже при температуре ниже нуля.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНа берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Лошади пасутся на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
На берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПоселок Иогач на реке Бия.Катера на реке Бия. На втором плане поселок Иогач в Республике Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Поселок Иогач на реке Бия.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкНижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена