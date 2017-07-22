Ученые решили объединить усилия в исследовании Алтайской цивилизации

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 22 июл – РИА Новости. Ученые разных стран мира договорились объединить усилия для проведения историко-культурно-лингвистических исследований Алтайской цивилизации, такое решение принято в рамках прошедшего в Киргизии международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи".

Международный форум с участием ученых из 11 стран мира проходил с 20 по 22 июля на побережье высокогорного озера Иссык-Куль. Участники форума изучили культурные, лингвистические, исторические аспекты связей народов, вышедших из алтайского региона. По мнению ученых, Алтай является одной из колыбелей человеческой цивилизации, ставшей прародиной финно-угорских, тюрко-монгольских, маньчжуро-тунгусских, корейского и японских народов. Народы алтайской языковой семьи сегодня населяют территории от Якутии до Турции и Ирана, а также Венгрии, Карелии, Урала, Поволжья и Центральной Азии.

"Существует ошибочное представление, что Алтайская цивилизация — это история народов, географически связанных с Алтаем и алтайским регионом. На самом деле речь идет о этно-лингвистическо-культурной общности народов, населяющих территории от Желтого до Балтийского морей", — пояснил РИА Новости профессор Николай Егоров, доктор филологических наук из Чувашии.

Ученый отметил, что главной целью форума является выявление языковой и культурной общности народов для продвижения вопросов экономического и политического сотрудничества стран Евразии.

Участники форума приняли итоговую декларацию, в которой отмечено, что новый формат научно-образовательных и культурных связей между народами и странами, имеющими общие алтайские корни, будет способствовать углублению взаимопонимания и расширению сотрудничества между заинтересованными странами. Была выдвинута идея создания международного научно-исследовательского центра "Институт изучения алтайской цивилизации" в Бишкеке, а также наладить совместное изучение археологических памятников кочевой цивилизации Саяно-Алтая, Монголии, западного и Восточного Тянь-Шаня и Памиро-Алтая.