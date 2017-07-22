Дома культуры в российских селах будут получать субсидии

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому государственная поддержка будет предоставляться домам культуры и их филиалам в городах с населением до 50 тысяч человек, соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Государственная поддержка будет предоставляться домам культуры, расположенным в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, и их филиалам", — говорится в документе.

Уточняется, что принятое решение направлено на развитие сферы культуры в сельской местности.