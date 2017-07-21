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Общество

Государство против анонимности в сети

22:0321.07.2017
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© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фотоСмартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Государство решительно настроилось на борьбу с анонимностью и распространением противоправного контента в интернете. Госдума в пятницу, в последний день весенней сессии, приняла в третьем чтении сразу два закона, направленных на это – о регулировании мессенджеров и о запрете использования технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров).

Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Интернет-омбудсмен прокомментировал закон о регулировании мессенджеров

Законы направлены, в частности, на борьбу с противоправным контентом и терроризмом. Однако эксперты расходятся в оценке принятых законов. Так, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает их технически нереализуемыми.

Мессенджеры

Закон о регулировании мессенджеров обязывает организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) идентифицировать пользователей по номеру телефона на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи, и отказывать пользователям в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Законом установлено, что мессенджеры, которые являются российскими юрлицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Также на мессенджеры возложены обязательства по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ. В случае неисполнения этого требования предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

По мнению Мариничева, закон практически нереализуем с технической точки зрения и является ничем иным, как дополнительным механизмом давления на мессенджеры. "Это избирательное правоприменение будет, не более того, и дополнительный механизм давления", — сказал Мариничев РИА Новости. "Все исполнение будет чистой профанацией", — считает он.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков согласен с этим. "Когда был спор Роскомнадзора с Telegram, я сразу говорил, что это будет только первой серией… В течение нескольких месяцев разговор выйдет на другую составляющую, потому что Роскомнадзор и правоохранительные органы так или иначе захотят получать информацию о пользователях и их переписке. Поэтому, так или иначе, все говорит о том, что государство хочет курировать все виды взаимодействия людей друг с другом", — полагает Кусков.

Мессенджер Telegram. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Минкомсвязи пообещало продолжить борьбу с мессенджерами за личные данные

Он также отметил, что идентифицировать пользователей мессенджеров по номеру телефона будет сложно, т.к. зачастую сим-карты продаются на чужие имена.

"Проверить достоверность проданной сим-карты не всегда представляется возможным… те, кто купил сим-карту не на свое имя, — его не идентифицировать, пока его не заставят прийти в офис оператора. Все остальные проверки и верификации позволяют идентифицировать лишь номер телефона, с которого приходит запрос, но никак не владельца. Даже если в будущем будут ужесточены требования к продаже сим-карт, это не решит вопрос с тем, что те, кто купил сим-карты не на свое имя, могут их использовать. По сути, эта авторизация в мессенджере ничем с точки зрения безопасности не поможет. Останется какое-то количество сим-карт, которые были куплены незаконным путем", — говорит эксперт.

В то же время директор проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин приветствует принятие закона, считая, что он поможет государству гарантировать безопасность и суверенитет граждан в мессенджерах. Однако при этом нельзя забывать и об их правах и свободах.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В правовом поле: Telegram внесли в реестр Роскомнадзора

"В правовом смысле нельзя игнорировать самый популярный электронный способ коммуникации – мессенджеры. Государство не должно платить за неподконтрольную свободу коммуникации граждан, должно гарантировать им безопасность и суверенитет, не забывая при этом о правах и свободах", — сказал Щельцин, комментируя принятый закон.

Анонимайзеры

Еще один принятый в пятницу закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен (анонимайзеров). Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен, чтобы они могли руководствоваться им.

Механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения вредных последствий от использования "средств обхода блокировок" и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в суде.

Блокировка доступа. Архивное фото
© Fotolia / Pavel Ignatov
Запрет анонимайзеров снизит число их пользователей, считают в Минкомсвязи

Документ также запрещает операторам поисковых систем выдавать ссылки на территории РФ на заблокированные ресурсы. Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставить им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее подчеркивал, что законопроект об анонимайзерах направлен не на введение новых запретов для законопослушных граждан, — речь идет исключительно о запрете на использование сервисов для доступа к противоправному контенту. Кроме того, в документе сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

Интернет-омбудсмен Мариничев считает и этот закон "фейковым" и технически неисполнимым. "Не будет он никак работать, потому что он технически неисполним. Это может привести только к выборочному наказанию отдельно взятых организаторов распространения информации. Люди будут просто использовать другие технологические решения, если это им будет нужно. А в целом это похоже на охоту на ведьм, не более того", — сказал Мариничев.

Замок на смартфоне. Архивное фото
© Fotolia / blackday
В Институте развития интернета прокомментировали закон об анонимайзерах

По его мнению, депутаты, принимая закон, не понимали, как его потом исполнять. "Что им (законом – ред.) регулировать, они (депутаты – ред.) и сами не знают. Как применить — сами не знают. Кто его будет исполнять — никто не знает. Как проверять правильность или неправильность работы VPN-сервиса? Даже будет сложно определить, кто его хозяин. В общем, это все ни о чем, это какой-то очередной фейковый закон", — сказал интернет-омбудсмен.

Кусков из TelecomDaily также сомневается в возможности 100-процентной реализации закона. "Как сейчас будет, сказать сложно, потому что мы не знаем, как это будет технически реализовано, по большому счету. Все будет ясно на практике… У нас неоднократно принималось множество законов – например, о запрете продажи "серых" сим-карт, о запрете доступа к запрещенным сайтам – но не все они были реализованы с технической точки зрения до конца. Поэтому сказать сейчас, что принятый закон положит сейчас 100% конец всему, я пока не готов", — сказал Кусков.

"Роскомнадзор работает в этом направлении, но я думаю, не все возможности, которые предполагаются законом, могут быть исполнены физически", — добавил он.

Со своей стороны, Щельцин полагает, что закон не искоренит противоправный контент, но значительно уменьшит проблему. "Депутаты учли все наши рекомендации, и теперь этот закон — не борьба с анонимайзерами или технологией VPN, а борьба с противоправным контентом. Безусловно, этот закон полностью не решит проблему нелегального контента, но уменьшит кратно", — сказал Щельцин.

"Наше законодательство должно учитывать основу новых технологических процессов. В связи с этим такая мера, как регулирование ретрансляторов-посредников, которые распространяют запрещенную информацию, не вызывает вопросов", — добавил он.

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