Путин: мечта у человека может меняться со временем, главное, чтобы она была

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи рассказал детям, что мечта у человека может меняться с течением жизни, но важно то, что она есть.

"Это непростой вопрос. Мечта, она все время трансформируется по ходу развития человека. Когда я был совсем маленьким, я мечтал об одном, потом подрос — мечтал о втором, потом о третьем, о четвертом. И это нормально. Нужно радоваться тому, что она (мечта) есть", — ответил Путин на вопрос, о чем он сам мечтал в детстве и о чем мечтает сейчас.

Президент добавил, что мечта — "это всегда какой-то огонек", знак того, что надо двигаться и идти вперед, к её достижению.

"Важно, что она есть. Я очень рассчитываю на то, что у каждого из вас есть своя мечта, к которой вы будете настойчиво двигаться. Пусть она будет немножко менять направление вашего движения, главное, чтобы она была. Желаю вам удачи в ее достижении", — сказал президент детям.

Путин также исполнил мечту мальчика, участника проекта "Ты супер!" на НТВ (в нем принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей), который хотел увидеть президента. Глава государства подозвал мальчика к себе и сфотографировался с ним.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус"