Путин не видит в феминизме ничего плохого

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. В феминизме нет ничего плохого, его целью является защита прав женщин, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с воспитанниками образовательного центра "Сириус".

"Феминизм зародился достаточно давно, и зародился как движение по защите прав женщин изначально. И в целом здесь нет ничего плохого, наоборот, я считаю, что это правильное, хорошее направление по защите прав женщин", — сказал президент, отвечая на вопрос о том, как он относится к феминизму.

Путин отметил, что РФ на международном уровне в различных форматах обращается к вопросу образования девочек, подчеркнув, что во многих странах мира это огромная проблема в силу религиозных особенностей, связанных с традициями и культурой.

"У нас есть другие проблемы, связанные с защитой прав женщин, это касается уровня заработной платы. Она, кстати, характерна не только для нас: если мы посмотрим на так называемые развитые экономики, на страны Евросоюза, там то же самое. Там средний уровень заработной платы женщин значительной ниже, чем средний уровень заработной платы мужчин. Это статистика просто голая, поэтому заниматься этим вопросом точно нужно, вопрос только в том, чтобы любая сфера деятельности не извращала саму себя, чтобы с ума никто не сходил, а так иногда случается", — добавил президент.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус"