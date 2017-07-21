Путин пообещал разобраться с невыплатой премий победителям олимпиад

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи пообещал разобраться с невыплатой премий школьникам в регионах за победу в олимпиаде.

В ходе встречи школьник из Сочи рассказал президенту, что в регионах, в том числе в Сочи, победителям и призерам олимпиад с этого года перестали выплачивать премии, в то же время, по его словам, в Москве эта премия повышается.

"Я в первый раз об этом слышу. Я разберусь. Вы участвуете в конкурсе, участвуете в Олимпиаде какой-то, вы выиграли, а вам говорят —"поскольку вы из Сочи, платить вам не будем?" Чушь какая-то. Я выясню", — пообещал президент.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>