Путин пообещал, что проблемы Байкала не останутся без внимания

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Правительство и региональные власти не оставят без внимания проблемы озера Байкал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Там много проблем. И с закрытием ЦБК все проблемы, конечно, не решены. Это такая очень чувствительная сфера. Самая главная, наверное, проблема заключается в том, что сельхозпредприятия, которые работают по берегам или близко от берегов — вот все эти стоки химические они так или иначе попадают в Байкал при дождях или просто самотеком", — рассказал Путин, отвечая на вопрос о проблемах озера Байкал, который ему задали в ходе программы "Недетский разговор" в образовательном центре "Сириус".

"Но это большая очень работа, такая масштабная. там есть и другие проблемы, которые нужно решать. Они все известны. Соответствующие структуры на уровне правительства и регионов над этим думают, предлагают различные решения. Мы не оставим это так без внимания и дальше", — подчеркнул он.

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