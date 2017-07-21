Путин пообещал "осуществить мечту" детской спортивной команды

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился "осуществить мечту" детской команды по синхронному фигурному катанию и сфотографироваться с ребятами на льду, при этом президент пошутил, что будет выглядеть "как утка на льду".

Одна из участниц встречи с Путиным с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи Анна Нигашева, представляющая команду по синхронному фигурному катанию "Юность", рассказала президенту, что этот вид спорта практически никому неизвестен, о нем не пишут СМИ, не показывают по телевидению. В связи с этим она спросила у главы государства, что могут сделать спортсмены, чтобы переломить эту ситуацию и "попасть в информационный поток России".

"Вы уже сделали для этого все, что могли. Вы чемпионы. А это уже задача не ваша, а задача правительственных структур, ведущих общенациональных каналов телевидения. Но я думаю, что они вас услышат, и я на вашей стороне", — ответил Путин.

Также девушка попросила Путина осуществить мечту ее команды и сделать групповое фото с президентом на льду во время показательного выступления фигуристов, которое пройдет в субботу на ледовой арене "Сириуса". Президент на это ответил шуткой.

"Вы хотите, чтобы я на вашем фоне выглядел так себе? Мало того, что Ваня подтягивается 25 раз, унижает меня, а вы еще хотите, чтобы я выглядел как утка на льду. На самом деле я, конечно, шучу, я с удовольствием сфотографируюсь с вами и сегодня, и, если удастся, завтра", — сказал он.

Президент добавил, что тоже учится кататься на коньках и ему это тяжело дается. "Потому что я впервые встал на коньки только пять лет назад, даже четыре с половиной. Я вообще не мог стоять на коньках и не понимал, как это люди делают. Я когда четыре с половиной года назад встал на коньки, поехал, думаю: "Как же мне остановиться?". Потом все-таки мне как-то это удалось. Вторая мысль, которая пришла мне в голову — что я никогда не научусь. Надо снять коньки и прекратить это безобразие", — сказал глава государства.

При этом он поинтересовался, включен ли этот вид спорта в олимпийскую программу. Нигашева ответила, что уже создана специальная комиссия, занимающаяся этим вопросом.

"Я вот знаю об этом. Уверен, что как только это произойдет, надеюсь, это случится, там и каналы по-другому будут к этому относиться. Но мы со своей стороны, я в том числе, постараюсь сделать так, чтобы все-таки справедливость восторжествовала", — заключил Путин.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>