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Общество

Путин рассказал об отношениях с родителями и самостоятельном выборе в жизни

Сюжет:
Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус" (44)
19:0121.07.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус" рассказал об отношениях со своими родителями, отметив, что всегда старался делать свой выбор в жизни самостоятельно.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президента спросили, какие у него были взаимоотношения с родителями и к чьим советам в жизни он прислушивался.

"В разное время по-разному. Во-первых, надо исходить из того, что родители нас любят очень, и мы не сразу это понимаем. Мы не сразу понимаем роль мамы. Вот вы же взрослые, мы очень многое забываем, мы постоянно все забываем, мама никогда не забывает, как она нас растила, кормила, ухаживала, как она нас оберегала. И мы никогда не должны этого забывать, поэтому все, что родители пытаются нам предложить, посоветовать, они делают это от души, от всего сердца, потому что желают нам добра", — сказал Путин.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент отметил, что это не означает, что у человека не может быть собственного времени, совсем наоборот. "И люди грамотные, опытные понимают, что навязывать ничего человеку нельзя. И вам хочу сказать, у вас жизнь вся впереди, вы тоже будете родителями… вы как будущие родители не будете иметь права на чужую жизнь, в том числе на жизнь ваших детей. Надо относиться с уважением к ним как к людям, как к личности и к их выбору. Надо постараться направлять, это тонкая вещь, талант надо иметь такой педагогический, не все им обладают. Надо стараться выработать систему ценностей у человека, надо стараться направить его интересы в нужное русло, но конечный выбор всегда за человеком", — отметил Путин.

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"У меня были добрые отношения с родителями, они меня очень любили, я ощущал это постоянно на себе. Но все-таки я старался делать выбор сам, и моя точка зрения, мой выбор далеко не всегда совпадали с выбором моих родителей. Я старался не в обидной, а в очень корректной форме все-таки донести до них, что мой выбор является правильным", — добавил он.

Он рассказал, что в какой-то момент захотел поступать в университет, будучи на тот момент чемпионом Ленинграда среди молодежи по дзюдо, а родители были категорически против.

"Я сделал другой выбор для себя, он был в известной степени опасным, потому что я мог не поступить, там сложности возникли. Но я все-таки решил, что самая лучшая дорога к цели — это прямая, и, несмотря на возражения родителей, все-таки смог убедить в том, что я должен поступить так, как решил. Я, конечно, прислушивался до какого-то момента к своим тренерам… учителям на разных этапах. Мне кажется, что нельзя пренебрегать мнением других людей, но в конечном итоге вы сами должны для себя сделать выбор, даже если этот выбор будет и этот путь будет сопряжен с трудностями", — подытожил президент.

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