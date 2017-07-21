Путин сказал, сколько раз мог подтянуться, когда активно занимался спортом

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи рассказал, сколько раз мог подтянуться, когда активно занимался спортом.

"Я подтягивался где-то раз 15-17", — ответил Путин.

Он добавил, что перестал этим заниматься после того, как однажды, уже будучи президентом, плохо размялся — "так, что полгода потом подтягиваться не мог".

Вместе с тем, президент отметил, что никогда не участвовал в военно-патриотических играх, таких как "Зарница" или "Орленок", но всегда занимался спортом.

"Был какой-то момент, когда я занимался полупрофессионально, поэтому достаточно рано стал чемпионом Ленинграда среди юношей, потом молодежи, и все мое свободное время было туда направлено", — поделился он, добавив, что во время учебы также регулярно бывал на сборах, где его также воспитывали достаточно строго.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>