Путин рассказал, что любит музыку Моцарта и Шуберта

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что любит популярную классическую музыку, в первую очередь Моцарта, но произведения Альфреда Шнитке ему пока непонятны, однако он надеется до этого дорасти.

"Я с удовольствием всегда слушал и сейчас продолжаю слушать популярную классическую музыку — и европейских авторов, и наших. Бах, Бетховен, Моцарт, конечно, может быть, в первую очередь Моцарт, для меня во всяком случае", — рассказал Путин на встрече с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

"Мне очень трудно понять такого автора, как Шнитке, хотя он известный, мы тоже гордимся им, но, как говорят, только хорошо подготовленный слушатель понимает все многообразие, всю глубину его произведений, я пока до этого не дорос, но надеюсь, что буду двигаться в этом направлении дальше", — отметил президент.

"Потом из наших — Рахманинов, (его — ред.) "Вокализ" я обожаю, Шуберт, Лист — "Серенада" замечательная, я очень люблю эту мелодию, Шуберт в обработке Листа, из наших — это Чайковский, конечно, волшебная музыка, Стравинский, Шостакович", — добавил Путин.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>