Путин рассказал о любимых приемах в восточных единоборствах

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своих любимых приемах в восточных единоборствах.

"Я уже говорил. Для тех, кто любит и увлекается, будет понятно, для остальных — не очень: бросок через спину, передняя подножка", — сказал Путин, отвечая на вопрос, какой прием в восточных единоборствах является его любимым.

Объясняя, почему он считает эти приемы любимыми, президент сказал, что "так сложилось, так пошло". "У меня так получалось", — добавил он.

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