Путин не согласен с утверждением о том, что цель оправдывает средства

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что категорически не согласен с утверждением о том, что цель оправдывает средства, отметив, что если для достижения цели используются "какие-то омерзительные способы", то тем самым разрушается и сама цель.

"Мы знаем, ну многие из вас знают такую формулу — "цель оправдывает средства", то есть, если цель высокая и благородная, то неважно, какие методы и средства вы используете для ее достижения. Категорически с этим не согласен, потому что, если вы для достижения своей цели используете какие-то омерзительные способы ее достижения, то вы тем самым разрушаете саму цель, ради которой вы живете", — сказал Путин в пятницу в ходе общения с детьми в образовательном центре "Сириус".

"Цель далеко не всегда оправдывает средства, во всяком случае, не все. И для того, чтобы добиться благородных целей, тех, ради которых стоит жить, надо подумать, какими средствами и способами вы сможете это сделать", — порекомендовал он.

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>