Путин: "уклонисты" от армии не могут не вызывать отторжения и осуждения

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи заявил, что те, кто уклоняются от армии, не могут не вызывать отторжения и осуждения.

"Уклонение от исполнения мужчиной этого своего долга не может не вызывать отторжения и осуждения", — сказал Путин, комментируя вопрос о его отношении к тем, кто уклоняется от армейской службы.

Смысл служения в армии, отметил президент, заключается в готовности пожертвовать собой ради родины и своих соотечественников. "Ведь в чем смысл военной службы? В готовности пожертвовать собой ради своих соотечественников, близких, тех людей, которых военный не знает, но относится к ним все равно как к членам своей семьи. В этом смысл воинской службы", — пояснил президент.

Он отметил, что, несмотря на многие вещи, связанные сегодня со службой, например, дедовщину, "армия должна существовать, служить все равно надо".

"Каждый человек должен внести свой вклад в развитие, в обороноспособность страны. И я отношусь к тем людям, которые "косят" от армии, в высшей степени негативно, и наоборот, с уважением к тем, кто готов подставить плечо стране, защитить ее, если даже надо, собой", — подчеркнул президент, отметив, что таких людей в стране среди молодежи очень много.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>