ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 21 июл – РИА Новости. То, что некоммерческие организации могут подавать заявки на получение средств для своей общественной работы, а студент или группа студентов не могут – неправильно; для таких случаев можно придумать специальные отдельные гранты, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".
Он пояснил, почему речь здесь идет не совсем о стипендиях.
"С точки зрения общественных проектов я согласен с принципом, о котором вы говорите: некоммерческая организация может подать (заявку – ред.), студент или группа студентов не может подать – (это) неправильно. Я думаю, что мы можем решить эту задачу, можем попробовать создать с помощью Росмолодежи специальные гранты", — сказал Кириенко, предложив ребятам подготовить положение о таком конкурсе и потом передать его.
"У меня к вам просьба. (Мы) вместе отвечаем за достижение цели или по отдельности? Если вместе, то я попросил бы эту идею доработать. Давайте прямо (сформулируем), в какое положение (внести изменение)… как (фраза) должна звучать. Если вы такую вещь сможете написать и по итогам смены передать, я готов свою часть работы сделать и поработать, чтобы это поменять", — добавил Кириенко.