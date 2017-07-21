ДВОРИКИ (Владимирская обл.), 21 июл – РИА Новости. То, что некоммерческие организации могут подавать заявки на получение средств для своей общественной работы, а студент или группа студентов не могут – неправильно; для таких случаев можно придумать специальные отдельные гранты, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

"Что касается предложения о стипендиях за общественную работу. Ну, может быть, не стипендия, все-таки мысль была такая, тоже попрошу, давайте поработаем, как это сделать. Мы можем просто отдельные гранты для этого придумать", — сказал Кириенко.

Он пояснил, почему речь здесь идет не совсем о стипендиях.

"С точки зрения общественных проектов я согласен с принципом, о котором вы говорите: некоммерческая организация может подать (заявку – ред.), студент или группа студентов не может подать – (это) неправильно. Я думаю, что мы можем решить эту задачу, можем попробовать создать с помощью Росмолодежи специальные гранты", — сказал Кириенко, предложив ребятам подготовить положение о таком конкурсе и потом передать его.

Кириенко также согласился с одной из участниц форума, заявившей, что не правильно, когда в вузах на повышение стипендии влияют только мероприятия самих вузов. "Абсолютно точно (это не правильно – ред.)", — подчеркнул первый замглавы АП.

"У меня к вам просьба. (Мы) вместе отвечаем за достижение цели или по отдельности? Если вместе, то я попросил бы эту идею доработать. Давайте прямо (сформулируем), в какое положение (внести изменение)… как (фраза) должна звучать. Если вы такую вещь сможете написать и по итогам смены передать, я готов свою часть работы сделать и поработать, чтобы это поменять", — добавил Кириенко.