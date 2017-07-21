Центр "Сириус" был придуман не зря, считает Путин

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи рассказал им историю и причины создания этого центра на базе олимпийской инфраструктуры, отметив, что этот проект "придуман не зря".

"Сириус" был создан в марте 2013 года фондом "Талант и успех" по инициативе Путина, который является председателем его попечительского совета. Цель работы центра — выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве. Путин бывал в "Сириусе" неоднократно.

"Во всех странах, где проходят крупные международные соревнования, в частности Олимпийские игры, очень остро всегда стоит вопрос — что делать со зданиями, сооружениями и инфраструктурой, которая построена… Такой вопрос стоял и перед нами — перед Россией, перед городом Сочи", — сказал Путин.

По его словам, построенную инфраструктуру планировалось использовать по-разному. Однако глава российского государства отметил, что ему хотелось, чтобы "к этому было добавлено что-то", что действительно "называли бы олимпийским наследием". Путин рассказал, что сначала возникла идея создания в Сочи спортивного центра зимних видов спорта, в частности для хоккея и фигурного катания.

"Но потом, когда я размышлял на эту тему, мне пришла в голову простая мысль: а почему только спорт, где у нас есть хорошие компетенции, наработанные десятилетиями? У нас есть и другие компетенции — например, в науке, в образовании, в художественном творчестве", — рассказал детям президент.

По его словам, весь мир всегда восхищался российским балетом, музыкантами; кроме того, в стране продолжают успешно функционировать школы при консерваториях, существуют математические и химические школы.

"Это то, что нам нужно не только сейчас, в ближайшем, но и в более отдаленном будущем. Вот так вот постепенно я пришел к выводу, что нам надо создать такой комплексный центр", — заявил Путин.

"Этот проект придуман не зря, и я хочу с этим вас поздравить, всех вас, потому что это ваша заслуга", — обратился к детям президент России.