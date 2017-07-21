Путин рассказал, как строит свой график

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с детьми в лагере "Сириус" рассказал, что живет нормальной жизнью, строит свой график так, чтобы времени хватало на музыку, спорт и общение с друзьями.

"Я считаю себя обычным человеком, правда, работа, которой я занимаюсь, обычной не назовешь, естественно, в силу определенной специфики. Но все-таки я живу нормальной обычной жизнью, просто есть определенный уровень нагрузки. Конечно, и такой моральной, психологической, физической, но все-таки я живу нормальной обычной жизнью", — сказал Путин.

"Я выстраиваю свою работу таким образом, чтобы у меня находилось время и на… творческое развитие, на то, чтобы музыку послушать, спортом позаниматься, со своими друзьями пообщаться. Я специально выделяю на это время. Я привык так жить еще задолго до того, как стать президентом", — добавил президент.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>