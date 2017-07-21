Путин назвал свои три главные ценности в жизни

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что основными ценностями в его жизни являются сама жизнь, любовь и свобода.

"Первое — это сама жизнь. Это самая большая ценность. Далее любовь и свобода", — сказал Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи.

Он отметил, что под каждую из этих позиций можно написать трактаты. По словам российского лидера, над каждой из этих позиций можно думать бесконечно.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>