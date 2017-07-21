Путин заявил, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет ни одного аккаунта в соцсетях.

"Тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы мне быстрее до койки добраться, до постели. Поэтому, если честно, сотрудники моего аппарата, администрации, конечно, очень активно используют интернет во всех его ипостасях, но я лично физически этим не пользуюсь", — сказал Путин во время общения с воспитанниками детского центра "Сириус".

Путин отметил, что знает, что "полно всяких аккаунтов" от его имени, по его словам, около 5 тысяч. "Я не имею ни к одному из них никакого отношения, чтобы вам и другим пользователям было понятно. То, что там пишут от моего имени, это не я. Надеюсь, что ничего дурного они там не пишут, но во всяком случае это не я", — добавил глава государства.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>