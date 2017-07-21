Эксперт прокомментировал закон об анонимайзерах

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Закон о запрете использования технологий доступа к заблокированным в России сайтам — так называемых анонимайзеров — не искоренит проблему с противоправным контентом, но значительно снизит ее. Такое мнение высказал РИА Новости директор проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин.

Госдума в пятницу приняла в третьем чтении закон, устанавливающий запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен. Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.

"Депутаты учли все наши рекомендации, и теперь этот закон не борьба с анонимайзерами или технологией VPN, а борьба с противоправным контентом. Безусловно, этот закон полностью не решит проблему нелегального контента, но уменьшит кратно", — сказал Щельцин.

"Наше законодательство должно учитывать основу новых технологических процессов. В связи с этим, такая мера, как регулирование ретрансляторов-посредников, которые распространяют запрещенную информацию, не вызывает вопросов", — добавил он.