Конституционный суд не стал рассматривать жалобу о передаче Исаакия РПЦ

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Конституционный суд РФ не принял к рассмотрению жалобу о передаче РПЦ Исаакиевского собора, говорится в карточке дела на официальном сайте суда.

Согласно карточке, суд отказался принять к рассмотрению жалобу депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского и Павла Шапчица, которые просили признать несоответствующим конституции закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

КС признал, что оспариваемая заявителями норма не нарушает их права, а также не лишает их права на судебную защиту своих интересов.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Президент России Владимир Путин призвал деполитизировать вопрос передачи Исаакиевского собора и с уважением относиться к религиозным чувствам людей. По мнению президента, противоречия по вопросу передачи Исаакиевского собора РПЦ можно разрешить, обеспечив как музейную, так и религиозную деятельность собора.