Временных рамок встречи Путина с детьми из "Сириуса" нет, сообщили в Кремле

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Четких временных рамок общения президента РФ Владимира Путина с воспитанниками детского центра "Сириус" нет и быть не может, дети будут задавать президенту те вопросы, какие захотят, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин 21 июля посетит образовательный центр "Сириус" в Сочи и пообщается со школьниками из 66 регионов РФ. Прямая трансляция разговора президента со школьниками начнется в 16.00 по московскому времени на канале НТВ, сайте ntv.ru и в мобильном приложении НТВ, а также на официальных каналах НТВ в YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

"Детишки будут задавать вопросы те, которые захотят. Там их целый выпуск — это 900 или чуть более детей там будет находиться, поэтому какие вопросы детишки захотят, такие и будут задавать", — сказал Песков в пятницу, комментируя вопрос о том, известны ли вопросы президенту заранее или их будут озвучивать экспромтом.

Он предположил, что по длительности общение детей с президентом может занять один или два часа, однако "четко заданных временных рамок нет и быть не может".