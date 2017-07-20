Трое пострадавших при взрыве в метро Петербурга остаются в больницах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. В стационарах на сегодняшний день остаются трое пострадавших при взрыве в метро Петербурга в апреле, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 20 июля в стационарах остается трое пострадавших в теракте 3 апреля 2017 года, (их) состояние удовлетворительное", — написала она в своем микроблоке в Twitter

По словам Митяниной, из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в НИИ травматологии имени Вредена переведен один пострадавший, он в удовлетворительном состоянии. Для еще одного из трех оставшихся пострадавших планируется перевод на санаторно-курортное лечение. Пострадавший с сочетанной травмой переведен для реабилитации в городскую больницу номер 23.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек.