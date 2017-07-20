Путин лично поздравил правозащитницу Алексееву с юбилеем

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил с 90-летним юбилеем старейшую российскую правозащитницу, главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву.
Как передает корреспондент РИА Новости, Путин подарил юбилярше большой букет цветов и гравюру с изображением вида Евпатории – места, которое является малой родиной Алексеевой. Он поблагодарил правозащитницу за все, что она сделала для людей.
"Благодарю вас за жизнь ради людей", — сказал глава государства.
В свою очередь Людмила Алексеева призналась, что приезд президента стал для нее абсолютной неожиданностью. "Я всю жизнь свою занималась черти чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было", — сказала она.
Алексеева также отметила, что хотела выпить с президентом шампанского в свою 90-летие и предложила ему бокал игристого.
Алексеева является старейшей российской правозащитницей. Она входит в президентский Совет по правам человека, регулярно участвует в его заседаниях. В декабре прошлого года после своего выступления она отпросилась с мероприятия сославшись на плохое самочувствие, Путин лично проводил правозащитницу. В 2013 году Алексеева была в числе номинантов на Нобелевскую премию мира.