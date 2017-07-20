Путин лично поздравил правозащитницу Алексееву с юбилеем

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин лично поздравил с 90-летним юбилеем старейшую российскую правозащитницу, главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву.

Перед вылетом в Йошкар-Олу Путин в четверг днем заехал к Алексеевой в ее квартиру на Старом Арбате.

Как передает корреспондент РИА Новости, Путин подарил юбилярше большой букет цветов и гравюру с изображением вида Евпатории – места, которое является малой родиной Алексеевой. Он поблагодарил правозащитницу за все, что она сделала для людей.

"Благодарю вас за жизнь ради людей", — сказал глава государства.

В свою очередь Людмила Алексеева призналась, что приезд президента стал для нее абсолютной неожиданностью. "Я всю жизнь свою занималась черти чем, а теперь меня приехал поздравлять президент. Раньше такого не было", — сказала она.

"Раньше были другие времена", — заметил на это Путин, добавив: "Вы занимались главным — Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы по-своему".

Алексеева также отметила, что хотела выпить с президентом шампанского в свою 90-летие и предложила ему бокал игристого.

Алексеева является старейшей российской правозащитницей. Она входит в президентский Совет по правам человека, регулярно участвует в его заседаниях. В декабре прошлого года после своего выступления она отпросилась с мероприятия сославшись на плохое самочувствие, Путин лично проводил правозащитницу. В 2013 году Алексеева была в числе номинантов на Нобелевскую премию мира.