Людмила Алексеева: я преодолевала страх, когда начинала, а теперь не боюсь

Участница диссидентского движения, глава одной из старейших в России правозащитных организаций — Московской Хельсинкской группы и член президентского Совета по правам человека Людмила Алексеева отмечает в четверг свое 90-летие. В интервью РИА Новости правозащитница рассказала о своих моральных авторитетах, главном в жизни, самых ценных наградах за свой труд, лучшем подарке на юбилей, а также призналась, что сейчас уже ничего не боится, хотя в начале работы приходилось преодолевать страх.

- Людмила Михайловна, для многих людей вы являетесь нравственным ориентиром. А у вас самой есть свои моральные авторитеты, люди, на которых вы хотели быть похожей, например, в детстве?

— Не только в детстве. У меня была очень близкая подруга Лариса Богораз, я бы очень хотела быть многим на нее похожа. Или Юрий Федорович Орлов — создатель Московской Хельсинкской группы, мне бы тоже очень хотелось быть на него похожей.

- А что именно привлекает в этих людях, на какие их качества вы равнялись бы в своей работе или в жизни?

— Это люди, спокойно уверенные в своей правоте, умели думать о главном в своей жизни и следовать этому неукоснительно.

- Вспомните, пожалуйста, самую хорошую историю, связанную с вашей правозащитной деятельностью, — историю человека, которому удалось помочь, когда вы радовались победе не меньше, чем он сам?

— Я каждый раз радуюсь за каждого, кому я могу помочь. К счастью, таких случаев в моей жизни было немало.

- А были печальные истории, когда что-то не получилось, не удалось помочь?

— Не получается чаще, чем получается. Я считаю, что из десяти дел, за которые я берусь, удаются примерно три-четыре. Остальные не получаются. Но радость от того, когда получается, так велика, что она компенсирует все огорчения.

- В какой момент вы точно поняли, что права человека — это и есть главная ценность?

— Это постепенно, такого момента отдельно не было.

- А когда решили заниматься именно защитой этой ценности?

— Я, к счастью, оказалась среди тех людей, в том месте, где в нашей стране зарождалось правозащитное движение. Это было в середине 60-х годов. Я сразу поняла, что это мое, что этому стоит посвятить жизнь. Это было уже больше пятидесяти лет назад. Я могу сказать, что эти пятьдесят лет я так и прожила и очень меня моя жизнь устраивает. Если бы я родилась снова, я бы все делала так же, как сейчас, только не с 38 лет, как у меня получилось, поскольку раньше ничего подобного у нас в стране не было, а с самой молодости.

- Ваши заслуги в правозащитной деятельности отмечали много раз и в России, и за рубежом. Есть ли какая-то награда, которая лично для вас ценнее остальных? Может быть, это не материальная награда, медаль, а просто символ — благодарность конкретного человека?

— Отдельно специальной нет. Я каждый раз радуюсь любой удаче, когда удается помочь в отстаивании прав, в спасении, скажем, несправедливо осужденного человека. Таких случаев немало. Сказать, что какой-то особенный, больше других, такого не было.

- Вам в жизни когда-нибудь бывало страшно — за себя, за близких или за тех, кому требовалась ваша помощь?

— Конечно. Когда начинала, приходилось преодолевать страх. Потом привыкла, перестала бояться. Сейчас не боюсь уже ничего.

- Что для вас самое главное в жизни?

— Помогать людям.

- Как вы отметите в этом году свой день рождения?

— Сам день рождения — с родственниками, у меня их немало. А потом с группой, с коллегами, с друзьями.

- Что стало бы для вас лучшим подарком?

— Помочь моей работе.