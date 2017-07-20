Госдума приняла закон об избрании президента РАН

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект о новом порядке избрания президента Российской академии наук (РАН).

Ранее данный законопроект был принят во втором чтении, однако один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предложил вернуть законопроект на этап принятия во втором чтении, чтобы внести дополнительную поправку. Согласно этой поправке, в случае, если президент РФ не утвердил в должности избранного президента РАН, назначаются повторные выборы главы РАН.

В связи с этим законопроект был вновь рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании в среду с учетом дополнительной поправки, а затем принят в четверг в третьем окончательном чтении.

Согласно принятому законопроекту, президиум, президент, вице-президенты, главный ученый секретарь РАН и академики-секретари отделений академии избираются на общем собрании членов РАН "простым большинством голосов (более чем 50% голосов)".

Количество кандидатов на пост президента РАН не ограничивается, но кандидатуры должны быть предварительно согласованы с правительством России. При этом избранный президент РАН утверждается в должности и освобождается от должности президентом РФ, одно и то же лицо не может возглавлять РАН более двух сроков подряд.

Если правительство РФ согласовало менее двух кандидатов в президенты РАН, если ни один из выдвинутых кандидатов не получил более 50% голосов от общего собрания членов РАН, либо если все кандидаты сняли свои кандидатуры до голосования, выборы президента академии признаются не состоявшимися и назначаются повторные, отмечается в документе.