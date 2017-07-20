Российская интеллигенция "ушла из кухни в интернет", заявил Волин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российская интеллигенция вместо "разговоров на кухне" теперь обсуждает актуальные вопросы в интернете, сказал замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин в интервью РИА Новости.

"Ругать правительство, начальников, систему государственных институтов в России не является преступлением. Более того, это любимое занятие отечественной интеллигенции на протяжении последних 200 лет, и никто, конечно, не вправе лишить ее такого удовольствия", — сказал замглавы министерства.

"Интеллигенция из кухни ушла в интернет. Укрепив, кстати, здоровье нации и сэкономив себе кучу денег. Потому что гостям на кухне надо было как минимум наливать! Ведь сидеть на кухне и критиковать власть без "пол-литры" невозможно", — добавил Волин.

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