В Ульяновске слово "брак" в документах заменят из-за его неблагозвучности

САМАРА, 19 июл – РИА Новости. Семейный совет Ульяновской области просит заменить в документах на словосочетание "семейный союз" слово "брак" из-за его второго, негативного значения, сообщила РИА Новости председатель совета Ольга Желтова.

Действительно словосочетание "семейный союз" лучше отражает сущность создания института семьи, в которой превалирует любовь и верность — Сергей Морозов (@morozov_si) 19 июля 2017 г.

​"Пока это лишь наша инициатива, но мы надеемся, что она будет рассмотрена. Мы выступили с таким предложением, основываясь на том, что "брак" – слово, не всегда означающее только хорошее. Есть брак производственный и так далее. Многие по этому поводу часто шутили "хорошее дело браком не назовут". Семейный союз – это объединение, союз во имя сохранения и преумножения семейных ценностей. Это звучит красиво и грамотно", — сказала Желтова.

Общественники рассказали о своей инициативе – заменить понятие "брак" на "семейный союз" – губернатору Ульяновской области Сергею Морозову. Главу региона попросили обратиться с этой инициативой на федеральный уровень.

При этом слово "развод" общественники не просили заменить на какое-либо другое.