Ткачев объяснил рост цен на овощи в июне

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Холодная погода в России не дала возможности закончить посев овощей в срок, из-за чего отечественный урожай поступил на рынок позже и традиционный сезонный рост цен получил дополнительный толчок, сообщил в среду глава Минсельхоза Александр Ткачев на совещании у президента Владимира Путина.

"Холодная погода — в мае-июне среднемесячная температура была на два градуса ниже, чем в прошлом году — и дожди отсрочили окончание посадки целого ряда овощей, прежде всего капусты, картофеля, моркови, что привело к более позднему поступлению на рынок отечественной продукции нового урожая", — рассказал Ткачев.

"В результате типичный сезонный рост цен получил дополнительный всплеск в июне за счет непогоды", — добавил он.

По данным Минсельхоза, в июне по отношению к маю цены на плодоовощную продукцию выросли на 8%: на белокочанную капусту – в 1,5 раза до 52 рублей за килограмм, на картофель – на 20%, до 45 рублей за килограмм, на морковь – на 22%, до 47 рублей за килограмм, лук подорожал – на 3%, до 40 рублей за килограмм. В то же время огурцы подешевели на 25% до 78 рублей за килограмм, а помидоры — на 23% до 116 рублей за килограмм. При этом наблюдалось и снижение цен на крупы до 4%: рис, гречка.

Ранее Центробанк РФ в своем докладе сообщал, что неблагоприятные погодные условия в ряде российских регионов в период сева могут ухудшить прогнозы по урожаю, а также сместить графики сбора урожая по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, может привести к колебаниям годовых темпов роста цен на плодоовощную продукцию и на продовольствие в целом.