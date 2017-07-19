Мамаев заявил о желании "первым делом" жениться после выхода из СИЗО

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Осужденный за разбой инвалид-колясочник Антон Мамаев после освобождения из СИЗО первым делом женится, заявила журналистам в среду член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Ранее сегодня Тимирязевский суд постановил освободить инвалида из СИЗО под подписку о невыезде. У Мамаева в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы.

"Первым делом после освобождения он собирается зарегистрировать брак со своей гражданской супругой", — сказала Меркачева.

Сам приговор обжалован и прокуратурой, и защитой, однако апелляционная инстанция еще не проводила заседание по этому вопросу (дата пока не назначена). По словам члена ОНК Ивана Мельникова, Мамаева в любом случае не вернут в тюрьму, даже если приговор признают законным.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину", где Мамаев провел больше недели. Впоследствии его перевели в больницу для обследования.