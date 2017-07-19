Суд освободил Мамаева из-под стражи

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тимирязевский суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, заявил журналистам адвокат Андрей Орлов.
"Изменили меру пресечения на подписку о невыезде", — сказал он. По словам защитника, Мамаева должны выпустить из СИЗО "через час-полтора".
Выездное заседание суда проходило в "Матросской тишине" в закрытом режиме. Прокуратура поддержала ходатайство об изменении меры пресечения.
Дело Мамаева
Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивает на оправдании инвалида, и прокуратура, которая просит вернуть дело на повторное рассмотрение.
Дискуссия в обществе
Активное участие в судьбе Мамаева принимает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она посетила мужчину в больнице, а позднее направила в Мосгорсуд ходатайство об его освобождении в связи с тяжкой болезнью. Также Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи.
Свадьба вместо СИЗО
"Он не верил в освобождение, был очень рад, вы увидите, как он изменился", — сказала Меркачева, добавив, что Мамаев собирает вещи и прощается с сокамерником.
При этом, как отметили в комиссии, Мамаева в любом случае не вернут в тюрьму, даже если приговор признают законным.
"По медицинским показателям он освобожден от отбывания наказания, даже если суд признает его виновным, он не может снова заключить его под стражу", — рассказал член комиссии Иван Мельников.
По его словам, если суд приговорит Мамаева к заключению, то тут же освободит от наказания.