Суд освободил Мамаева из-под стражи

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тимирязевский суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева, заявил журналистам адвокат Андрей Орлов.

"Изменили меру пресечения на подписку о невыезде", — сказал он. По словам защитника, Мамаева должны выпустить из СИЗО "через час-полтора".

Выездное заседание суда проходило в "Матросской тишине" в закрытом режиме. Прокуратура поддержала ходатайство об изменении меры пресечения.

Дело Мамаева

Тридцатого июня суд приговорил 28-летнего Мамаева к 4,5 годам колонии за организацию вооруженного разбоя и похищение мотороллера. Сразу после приговора инвалида-колясочника, у которого из-за редкого заболевания атрофированы все мышцы, поместили в СИЗО "Матросская тишина". Там Мамаев провел больше недели, после чего его перевели в больницу для обследования. Заключение медиков ФСИН направила в суд, а самого Мамаева вернули в СИЗО.

Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивает на оправдании инвалида, и прокуратура, которая просит вернуть дело на повторное рассмотрение.

Дискуссия в обществе

Решение суда вызвало дискуссию в обществе о необходимости содержания в колонии тяжелобольного человека, для которого оно становится настоящей пыткой. В Госдуме предложили включить болезнь Мамаева в перечень, который служит основанием для освобождения.

Активное участие в судьбе Мамаева принимает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она посетила мужчину в больнице, а позднее направила в Мосгорсуд ходатайство об его освобождении в связи с тяжкой болезнью. Также Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи.

Свадьба вместо СИЗО

После освобождения из СИЗО Мамаев первым делом планирует жениться, рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"Он не верил в освобождение, был очень рад, вы увидите, как он изменился", — сказала Меркачева, добавив, что Мамаев собирает вещи и прощается с сокамерником.

При этом, как отметили в комиссии, Мамаева в любом случае не вернут в тюрьму, даже если приговор признают законным.

"По медицинским показателям он освобожден от отбывания наказания, даже если суд признает его виновным, он не может снова заключить его под стражу", — рассказал член комиссии Иван Мельников.

По его словам, если суд приговорит Мамаева к заключению, то тут же освободит от наказания.