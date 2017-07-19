Житель Ленобласти добровольно сдал унаследованные шпагу и пистолеты

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Житель посёлка во Всеволожком районе Ленобласти добровольно сдал несколько пистолетов устаревших моделей и самодельную шпагу, которые он нашёл в комнате умершего отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В отдел лицензионно-разрешительной работы по Всеволожскому району обратился гражданин с заявлением о добровольной выдаче оружия и боеприпасов. На дачном участке, который достался ему в наследство от отца, житель поселка Белоостров нашел среди старых вещей в одной из комнат дома несколько экземпляров оружия", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в обнаруженном арсенале находились: мелкокалиберный револьвер "LARGO"; обрез винтовки Мосина; сигнальный пистолет (ракетница), переделанный под охотничий патрон 12 калибра; газовый пистолет "RECK"; газовый револьвер "RG 89", патроны к нарезному, гладкоствольному и газовому оружию. Также в вещах заявитель нашел самодельную шпагу длиной более полуметра.

"Всё оружие находилось в исправном состоянии, а патроны были пригодны для стрельбы. Обнаруженные находки будут направлены на утилизацию, так как не представляют исторической ценности", — добавили в ведомстве.