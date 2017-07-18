Идея ограничить рекламу на ТВ в выходные недальновидна, считает депутат

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал странным и недальновидным законопроект о запрете рекламы на ТВ по выходным дням.

В понедельник депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00.

"Предложение депутатов от ЛДПР о запрете рекламы по выходным дням выглядит странно. Сегодня СМИ находятся не в самой лучшей экономической ситуации, доходы от рекламы являются для них главным источником пополнения бюджета. Никаких идей по компенсации этих поступлений в случае запрета авторы не высказали. В то же время реклама у нас и так достаточно строго ограничена. За этими запретами следит ФАС и серьезно штрафует в случае нарушений", — сказал Левин, слова которого цитирует его пресс-служба.

Депутат отметил, что на средства, получаемые СМИ от рекламы, создается контент, премиальная часть которого как раз приходит к зрителю в выходные дни.

"Ограничить и без того недостаточные для производства качественного содержания средства будет по меньшей мере недальновидно. Зритель должен получать качественный продукт и сделать его без рекламы будет уже сложно", — подчеркнул он.