Яровая предложила обучать родителей выявлять интернет-зависимость у детей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая предложила обучать учителей и родителей выявлять игровую интернет-зависимость у детей на ранних стадиях, включить в программу ОБЖ курс о влиянии информационных технологий на здоровье, а также включить в программу информатики раздел о киберугрозах, сообщила РИА Новости пресс-служба парламентария.

"(Необходимо) доработать примерную программу по ОБЖ курсом влияния информационных технологий на здоровье человека, примерную программу по информатике — разделом, включающим вопросы обеспечения информационной безопасности и правила защиты от киберугроз, а также разработать методические рекомендации для учителей и родителей по раннему выявлению детей, оказавшихся под влиянием игровой и Интернет-зависимости", — цитирует Яровую ее пресс-служба.

Депутат предложила внести соответствующие изменения во ФГОСы. Данные инициативы Яровая считает необходимым включить в план мероприятий в рамках Десятилетия детства. "План мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, должен быть структурным документом, который станет реальной картой совместных действий парламента страны и правительства в решении задачи национальной важности, которую поставил президент", — считает Яровая.

Парламентарий также предложила изменить структуру обсуждаемого документа и выделить в отдельные разделы "образование и воспитание" и "безопасность". По мнению депутата, при подготовке этих разделов необходимо взаимодействие министерства труда и социальной защиты и министерства образования, а также и правоохранительных органов. Кроме того, вице-спикер предлагает включить в работу по организации военно-патриотического воспитания ДОСААФ России, "который создавался именно для этих целей".