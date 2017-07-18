Ивановские модельеры заняли первые места на XII фестивале моды

ИВАНОВО, 18 июл — РИА Новости. Коллекция "Эпоха льна" ивановского дизайнера Елены Парфеновой стала обладателем "Серебряного феникса" — главного приза XII фестиваля моды "Плес на Волге. Льняная палитра", завершившегося в ивановском Плёсе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Ивановские модельеры традиционно выступили очень сильно. Помимо Гран-при за ивановцами — второе место. Всего же в первой десятке лучших — пять дизайнеров из Ивановской области. Третье место в этом году присуждено модельеру из ДНР", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего было продемонстрировано более 40 коллекций авторов из 15 регионов, в том числе из Белоруссии, Казахстана, ДНР. Все модели одежды выполнены в национальном стиле. В рамках фестиваля также прошел конкурсный показ детских театров моды.

Фестиваль "Плес на Волге. Льняная палитра" второй год подряд включен в календарь Национальных событий.

"Вековые традиции ивановских текстильщиков, годами складывавшаяся инфраструктура, "имя", "марка", ивановских ткачей послужили основой создания в Ивановской области этого фестивального проекта. Ежегодно мы принимаем в Плесе до пяти тысяч участников и гостей", — приводит пресс-служба слова губернатора Ивановской области Павла Конькова, посетившего фестиваль.

Ярким завершением фестиваля моды по традиции стала демонстрация коллекций президента фестиваля, народного художника России, Вячеслава Зайцева. В этом году показ приурочен к 35-летию Московского Дома моды известного кутюрье.

Фестиваль "Плес на Волге. Льняная палитра" проводится уже в 12 раз по инициативе правительства Ивановской области при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Национальной Академии Индустрии Моды.

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