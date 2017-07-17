В МВД объяснили, почему не проверяют данные о свадьбе дочки кубанской судьи

КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Правоохранители не вправе организовывать проверку сведений о "многомиллионной свадьбе" дочки кубанской судьи, так как это не входит в их полномочия, пояснили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Ранее в российских СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — Софьи, по сведениям СМИ, обошлась в 2 миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.

В региональном отделении ОНФ по Краснодарскому краю отметили, что нашумевшей историей должны заниматься правоохранительные органы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на сообщения о свадьбе судейской дочки, но это "не является прерогативой Кремля", по его словам, есть другие ведомства, которые могут "гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями".

Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона и ГУМВД по Краснодарскому краю, так как в России суд является независимым органом, у правоохранителей нет полномочий на организацию проверок деятельности судей. "Судьи наделены неприкосновенностью", — пояснили в пресс-службе главка Кубани.