МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Кремле обратили внимание на сообщения о "многомиллионной" свадьбе дочери судьи на Кубани, но это вопрос других ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — Софьи, по сведениям СМИ, обошлась в два миллиона долларов. Согласно сведениям о доходах за прошлый год Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей.

"Безусловно, мы, как и все, по сообщениям СМИ, по обсуждениям в интернете и так далее, мы, конечно, следим за разными новостями, в том числе и обратили внимание на эти новости. Но это, опять же, не является прерогативой Кремля каким-то образом реагировать на подобные проявления. Есть другие ведомства, которые собственно могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями", — сказал Песков журналистам в понедельник.