В России снимут документальный фильм "Ложь Матильды"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Съемки документального фильма "Ложь Матильды", призванного "развенчать мифы" вокруг личности Николая Второго, начнутся на следующей неделе, рассказал журналистам режиссер-кинодокументалист Сергей Алиев.

По его словам, он решил снять картину, посмотрев трейлер фильма "Матильда" Алексея Учителя. Работа Учителя посвящена судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен цесаревич, будущий император Николай Второй. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая Второго — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября.

"Сценарий (ред. — "Лжи Матильды") дописывается. К концу текущей недели мы эту работу закончим. Съемки начнутся на следующей неделе и будут проходить в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге", — рассказал Алиев.

По его словам, фильма будет длиться примерно один час. Бюджет картины режиссер оценил как "небольшой, несколько миллионов рублей". Помогать в съемках, по словам Алиева, будет команда режиссера Юрия Рязанова, выпустившего недавно мультфильм "Сказ о Петре и Февронии".

Алиев отметил, что сейчас ведутся переговоры с представителями некоторых федеральных каналов о трансляции картины которая должна выйти в первой половине сентября. Если они окончатся неудачно, ленту могут выложить в интернет.

Алиев уточнил, что фильм будет состоять из семи историй, каждая из которых посвящена развенчанию того или иного, как он считает, "мифа", касающегося Николая Второго – его добрачным отношениям с Кшесинской, слабохарактерности царя, оправданности его прозвища "Кровавый", отречению от престола и другим.

Как отметил режиссер, по указанным вопросам в фильме выскажутся несколько историков, в частности, Петр Мультатули и Александр Нотин. Также в картину планируется включить видеомонологи о Николае Втором актеров Андрея Мерзликина, Алексея Нилова, депутата Виталия Милонова, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить картину. Поклонская рассказала, что по ее просьбе эксперты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма. По словам депутата, комиссия заключила, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая Второго.