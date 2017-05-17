Трейлер "Матильды" Учителя номинировали на премию в США

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Первый трейлер российского фильма Алексея Учителя "Матильда", созданный Вадимом Худобцом, номинирован на ежегодную американскую премию "Золотой трейлер", церемония вручения которой состоится 6 июня в Лос-Анджелесе, сообщила пресс-служба компании "Планета Информ".

"Оргкомитет ежегодной кинопремии "Золотой трейлер" огласил список номинантов на награду "Лучший трейлер" в различных жанрах полнометражных и ТВ-фильмов. Первый трейлер российского фильма Алексея Учителя "Матильда", созданный Вадимом Худобцом при участии коммуникационной группы "Планета Информ", представлен в двух категориях: "Лучший иностранный музыкальный трейлер" и "Лучший иностранный трейлер мелодрамы", — говорится в сообщении.

Победители будут объявлены на церемонии, которая состоится 6 июня в Лос-Анджелесе. В номинации "Лучший иностранный трейлер мелодрамы" представлен так же ролик к фильму "Любовь с ограничениями" Дмитрия Тюрина.

Премия "Золотой трейлер" вручается с 1999 года за достижения в области маркетинга кинопродукции. В состав жюри, принимающего решение о присуждении премии, входят известные режиссеры, продюсеры и руководители киностудий.