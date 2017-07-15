Федор Конюхов и студенты из Севастополя отправились в экспедицию по Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Культурно-просветительская экспедиция "Под Андреевским флагом" во главе с известным российским путешественником Федором Конюховым, которая пройдет у побережья Крыма и завершится в "Артеке", стартовала в субботу из Севастополя.

Команда из 18 студентов Севастопольского госуниверситета (СевГУ) пройдет на двух шестивесельных, пластиковых, непотопляемых ялах 120 км до мыса Лукулл (мыс севернее Севастополя) и обратно до Херсонеса Таврического. Оттуда 17 июля экспедиция, к которой присоединится парусный фрегат "Херсонес", отправится в Артек. Участники экспедиции будут делать стоянки и убирать береговую полосу от мусора.

"Это первый тренировочный поход. В следующий раз мы хотим взять большее количество ялов и (членов) команды и проплыть от Керченского моста до крайней северо-западной точки Крыма. Поход покажет, можно ли эту команду взять в экспедицию вокруг полуострова. В Крыму находиться приятно", — сказал перед отплытием Конюхов.

Как рассказал директор Центра морских исследований и технологий СевГУ Дмитрий Татарков, путешествие с Федором Конюховым позволит отобрать участников Константиновской морской экспедиции, которая состоится в 2019 году на корабле "Пионер-М", спроектированном студентами севастопольского университета.

Подробнее о новостях Крыма читайте здесь >>