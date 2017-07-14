При пожаре в Ленинградской области подросток спас сестру и ее подругу

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пятнадцатилетий подросток спас сестру и ее подругу при пожаре в доме в деревне Рындалево в Тосненском районе, сообщили в главке МЧС России по Ленинградской области.

Как отметили в МЧС, 10 июля около 18.00 в деревне Рындалево Тосненского района Ленинградской области в частном доме произошел пожар. В квартире был десятиклассник Вячеслав Шукшин, его младшая сестра и ее подруга, родители детей отлучились по делам.

"Чтобы выбраться из горящего дома, он разбил окно в дальней комнате и вытащил девочек. В тот момент огонь уже охватил кухню. Вячеслав предпринял попытки спасти домашних животных, но из-за сильного дыма и жара от огня был вынужден вернуться", — рассказали в областном главке МЧС.

В настоящее время руководство ГУ МЧС России по Ленинградской области рассматривается вопрос о награждении школьника ведомственной медалью "За отвагу на пожаре".