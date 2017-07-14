Столичные власти хотят обязать "Яндекс" и Uber передавать маршруты клиентов

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Власти Москвы положительно относятся к объединению "Яндекс.Такси" и Uber и хотели бы, чтобы новая компания передавала им треки поездок своих такси, заявил на пресс-конференции в пятницу руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

В четверг "Яндекс" и Uber заявили, что договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании.

"Яндекс" — это компания, которая сотрудничает с правительством Москвы, и то, что "Яндекс" лидирует в этом объединении, как управляющий партнер, мне кажется, это хорошо. С "Яндексом" у нас сотрудничество достаточно развито, мы получаем от них треки", — сказал Юрьев. Он добавил, что столичные власти будут рады, если эта практика "перейдет на объединенную компанию".

Uber и "Яндекс" инвестируют в новую компанию 225 миллионов и 100 миллионов долларов соответственно. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать "Яндексу", 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

Ранее столичные власти обязали мобильные сервисы заказов такси передавать данные о поездках в режиме реального времени, однако из крупных сервисов лишь "Яндекс.Такси" делился этой информацией в требуемом объеме.