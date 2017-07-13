МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Яндекс и Uber договорились об объединении бизнесов по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Сделку по созданию совместной компании одобрили советы директоров Яндекс и Uber. Теперь ее предстоит согласовать с регулирующими органами, а закрытие сделки ожидается в четвертом квартале.

Uber инвестирует в новую компанию 225 миллионов долларов, а Яндекс — 100 миллионов. Создаваемую компанию стороны оценивают в 3,725 миллиарда долларов. После закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам. Возглавит новую компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян. Также в новую компанию перейдет сервис UberEATS.

При этом оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. "В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом", — отмечается в пресс-релизе.