Все застрявшие в Болгарии дети вернулись в Петербург

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Группа детей и их сопровождающих в количестве 19 человек, которая не смогла вовремя вылететь из болгарского города Бургаса, благополучно вернулась в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости руководитель отдела детского отдыха туристической компании "Тур-Арт" Ирина Артемьева.

Ранее Артемьева сообщила, что задержка произошла по вине чартеродержателя "Аэлита трэвел". "Тур-Арт" решила самостоятельно вывозить группу, были приобретены билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот". Первая группа из 26 человек улетела из Бургаса во вторник вечером.

"Вчера вечером 19 человек, из которых четверо взрослых, а остальные дети, прилетели в Петербург, с ними все в порядке", — рассказала Артемьева.

По ее словам, компания "Тур-Арт" направила в компанию "Аэлита трэвел" письмо с просьбой "поучаствовать в финансовых расходах", связанных с покупкой билетов для этой группы из Бургаса в Петербург, которые туроператор вынужден был приобретать за свой счет.