В РАН заверили, что непогода не связана с климатическим оружием

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Климатическое оружие не виновато в погодных аномалиях в России, его существование в принципе невозможно, заявил на круглом столе в четверг ведущий научный сотрудник Института физики и атмосферы РАН Алексей Елисеев.

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В связи с сильным похолоданием этим летом родилась городская легенда, гласящая, что причина погодной аномалии — климатическое оружие.

"Исследования по разработке климатического оружия мне лично не известны. Я думаю, что его создание невозможно в принципе потому, что существует хорошо знакомое любому специалисту понятие общей циркуляции атмосферы. Невозможно поменять погоду в одной части Земли, одновременно не поменяв ее на всей Земле", — сказал Елисеев.

По его словам, если даже когда-нибудь климатическое оружие и создадут, "то оно будет направлено не только против того, против кого оно применяется, но и против тех, кто его применяет".

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