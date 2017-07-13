ВЦИОМ: россияне стали лучше относиться к Трампу после его встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. После первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отношение россиян к американскому лидеру улучшилось; индекс двусторонних отношений немного вырос, однако негативные оценки все же пока преобладают, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводили 9-10 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

На основе данных исследования социологи рассчитали "индекс российско-американских отношений", который может варьироваться в диапазоне от —100 до 100 пунктов. Чем выше значение, тем лучше россияне оценивают связи двух стран.

"После встречи российского и американского лидера двусторонние отношения оцениваются выше, чем несколько месяцев назад: соответствующий индекс вырос до —52 с —68 пунктов в апреле, однако преобладают по-прежнему негативные оценки", — говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Около трети респондентов (32%) характеризуют отношения как напряженные (против 42% в апреле), еще 32% россиян называют их прохладными, а каждый десятый (10%) – враждебными (в апреле так ответили 28% и 12% соответственно),

Нормальными и спокойными нынешние российско-американские отношения считают 15% респондентов (9% в апреле), о добрососедских и дружественных отношениях говорят лишь 3% и 4% соответственно (такие характеристики в апреле дали 2% и 3% участников опроса).

Социологи уточнили, что после встречи Путина и Трампа "россияне также больше стали симпатизировать американскому президенту лично". Как показал нынешний опрос, "доля положительных ответов выросла в июле до 27% (с 13% в апреле), а отрицательных, соответственно, снизилась до 22% (с 39%), о безразличии сказали 40%"

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались почти 2 часа 20 минут. Лидеры двух стран обсудили, в частности, ситуацию в Сирии, на Украине, вопросы кибербезопасности.