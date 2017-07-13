Почти половина россиян ждет улучшения отношений России и США, показал опрос

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото

Рукопожатие президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Почти половина россиян (48%) ожидают улучшения двусторонних отношений РФ и США после личной встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, каждый четвертый (41%) изменений не ждет, о возможности ухудшения говорят лишь 2% наших сограждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

"Почти половина россиян (48%) ожидает, что личная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина пойдет на пользу России, о негативных результатах говорит лишь 1%. Улучшение двусторонних отношений в целом прогнозируют также 48%, ухудшение – 2%, не ждет каких-либо изменений 41%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 9-10 июля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.