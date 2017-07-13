Эксперта удивило, как много россияне знают о встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. В российском обществе есть запрос на сохранение позитивной динамики отношений между Россией и США, уже есть положительный эффект от первой личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, но состояние пока неустойчивое, динамика будет зависеть от дальнейших шагов лидеров двух стран, уверен руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге.

Как следует из результатов опроса ВЦИОМ, проведенного вскоре после встречи, подавляющее большинство (89%) россиян знают, что она состоялась. При этом 48% теперь ожидают улучшения отношений между Россией и США, каждый четвертый (41%) изменений не ждет, о возможности ухудшения говорят лишь 2% респондентов. Отношение россиян к американскому лидеру после встречи улучшилось, показал опрос; индекс российско-американских отношений с —68 пунктов в апреле вырос до —52, хотя нынешние двусторонние отношения россияне по-прежнему оценивают преимущественно негативно.

Мамонов отметил, что прошедшая встреча стала бесспорно резонансным событием, показатель информированности россиян о ней близок к абсолютному.

"Удивление вызывает достаточно высокая степень содержательной информированности об обсужденных вопросах. Скорее всего, это следствие значимости для россиян состоявшегося разговора лидеров двух держав", — отметил эксперт.

Эффект от встречи, по его словам, уже положительный; зафиксированная социологами динамика позволяет говорить о снижении уровня общего негатива в оценке США и президента страны, уточнил он.

"В целом ситуацию можно определить как "точку перелома и позитивных надежд". Но состояние пока неустойчивое, и динамика будет зависеть от дальнейших шагов руководителей двух стран. Можно заявлять с высокой степенью уверенности – в обществе существует запрос на сохранение положительной динамики отношений между нашими странами", — заявил Мамонов.