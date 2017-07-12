Сенаторы одобрили закон о правах и обязанностях налогоплательщиков

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о пределах прав и обязанностей налогоплательщиков, который ограничивает возможности налоговых органов доначислять налоги и отказывать налогоплательщикам в получении вычетов по формальным основаниям.

Изменения закрепляют в Налоговом кодексе "приоритет содержания сделки над формой". В данный момент налоговые органы могут отказать в возмещении НДС налогоплательщику по формальным основаниям, например, при неправильно поставленной запятой в документе.

Законом предлагается максимально уйти от оценочных понятий и закрепить в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в принятии расходов для уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.

Принятие закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков при рассмотрении судебных споров.

Как подчеркнул сенатор Владимир Полетаев, реализация закона даст наибольший эффект в борьбе с фирмами-однодневками и с сомнительными финансовыми операциями.

"В первую очередь этот закон направлен на защиту законопослушных хозяйствующих субъектов, он устанавливает четкие нормативные барьеры для недопущения злоупотреблений со стороны недобросовестных хозяйствующих субъектов", — сказал он РИА Новости. Также, отметил Полетаев, принятие закона будет способствовать улучшению бизнес среды, и установлению "понятных и прогнозируемых отношений" государства и бизнеса.

Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.