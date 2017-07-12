Сенаторы одобрили закон о правах и обязанностях налогоплательщиков

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон о пределах прав и обязанностей налогоплательщиков, который ограничивает возможности налоговых органов доначислять налоги и отказывать налогоплательщикам в получении вычетов по формальным основаниям.
Изменения закрепляют в Налоговом кодексе "приоритет содержания сделки над формой". В данный момент налоговые органы могут отказать в возмещении НДС налогоплательщику по формальным основаниям, например, при неправильно поставленной запятой в документе.
Законом предлагается максимально уйти от оценочных понятий и закрепить в Налоговом кодексе исчерпывающий перечень оснований, по которым налоговый орган вправе отказать налогоплательщику в возмещении сумм НДС или в принятии расходов для уменьшения платежей по налогу на прибыль организаций.
Принятие закона позволит исключить возможность ограничения налоговыми органами прав добросовестных налогоплательщиков, а также будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков при рассмотрении судебных споров.
"В первую очередь этот закон направлен на защиту законопослушных хозяйствующих субъектов, он устанавливает четкие нормативные барьеры для недопущения злоупотреблений со стороны недобросовестных хозяйствующих субъектов", — сказал он РИА Новости. Также, отметил Полетаев, принятие закона будет способствовать улучшению бизнес среды, и установлению "понятных и прогнозируемых отношений" государства и бизнеса.
Закон вступает в силу по истечении месяца со дня его официального опубликования.