Жириновский заявил, что кабмин препятствует принятию закона о животных

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в правительстве РФ чинят препятствия в принятии закона об ответственном отношении к животным.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников заявил о том, что правительство попросило перенести рассмотрение законопроекта об ответственном отношении к животным во втором чтении на осеннюю сессию. Совет Думы предложил создать рабочую группу по доработке законопроекта, куда войдут представители исполнительных структур власти, депутаты, сенаторы и другие заинтересованные лица.

"Я по этому вопросу именно с претензиями к правительству. Годами вы не давали отзыв на этот закон. Шесть лет не можем разобраться с кошками и собаками? Надо поручить Следственному комитету разобраться, кто в правительстве чинит препятствия", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания в среду.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил обратиться в правительство с предложением в обязательном порядке рассмотреть данный законопроект в осеннюю сессию. "Мы тогда все-таки правительству направим не только предложение по созданию рабочей группы, но и предложим, чтобы мы с вами рассмотрели законопроект в обязательном порядке в осеннюю сессию", — сказал он.

"Исходите из того, что это общий настрой и это запрос населения, потому что мы должны эту проблему взять и решить", — добавил Володин.

Законопроект об ответственном обращении с животными, который Минприроды ранее внесло в Госдуму, предусматривает административную и, в отдельных случаях, уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Закон будет регулировать общественные отношения, связанные с обращением с домашними, служебными, безнадзорными животными, животными цирков, зоопарков.